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Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

ÇORUM'DA FRENİ PATLAYAN KAMYONUN 2 KİLOMETRE BOYUNCA TRAFİKTEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİĞİ KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI.

Asayiş 28.10.2020, 20:59
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Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 8 yaralı

Çorum’da freni patlayan kamyonun 2 kilometre boyunca trafikteki araçlara çarparak sürüklendiği kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorum çevreyolundaki Binevler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal D. idaresindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon freni patlayınca tır, kamyon ve 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Kontrolden çıkan kamyon, yaklaşık 2 kilometre sonra durabildi. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından gazetecilere açıklama yapan sürücü Bilal D., "Rampayı iniyordum kamyonun freni patladı. Vites düşürdüm ama ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece bir araç korna çalmama rağmen önüme çıktı. Hızım düşüktü. Hız düşük olmasa tampondan başka hiç hasar var mı?" dedi

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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