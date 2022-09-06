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Freni patlayan İETT otobüsü önce otomobillere ardından bariyerlere çarptı
Yenikapı’da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Asayiş 06.09.2022, 13:38
Yenikapı’da bir İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada yaralılar olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
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