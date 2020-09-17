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Freni boşalan vinç otomobili ezdi, şarampole uçtu

BODRUM’DA FRENİ BOŞALAN VİNÇ ÖNCE BİR OTOMOBİLİ EZDİ, ARDINDAN ŞARAMPOLE UÇTU

Asayiş 17.09.2020, 13:07
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Freni boşalan vinç otomobili ezdi, şarampole uçtu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde freni boşalan vinç, önce bir otomobili ezdi, ardından şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Geriş Mahallesi Gümüşkaya Jandarma Karakolu’na yakın bir bölgede Erdemli Caddesi 7. sokakta yokuş aşağı inen vincin iddiaya göre freni boşaldı. Sürücü önce yol kenarındaki duvara çarparak aracı durdurmaya çalıştı. Yol kenarındaki beton direği yıkıp, çöp konteynerini altına alarak ilerlemeye devam eden vinç, daha sonra yol kenarında park halindeki bir otomobili önüne kattı. Hızını alamayan araç, Gümüşlük-Yalıkavak yolunun alt kısmındaki 30 metrelik şarampole uçarak ters döndü. Kazada, vinç şoförü ile hamile eşi ve otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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