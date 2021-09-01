Freni boşalan vinç, 6 araca çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale’de bulvar üzerinde freni boşalan vincin, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale’de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde freni boşalan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada, Saadet (42) ve Sultan U. (23) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaza sonrası araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Sürücüler arasında da kısa süreli tartışma yaşandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.