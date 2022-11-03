Freni boşalan tır, otomobil ile 15 motosikleti ezdi

Hatay’ın Payas ilçesinde freni boşalan hurda yüklü tır geri geri kaçtı, park halindeki bir otomobil ve 15 motosikleti çarparak durabildi. Kazada araçlar adeta hurdaya döndü.

Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesi Karşı Mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki özel bir demir üretim fabrikasına hurda demir taşıyan A.A. (52) idaresindeki 58 ACL 895 plakalı hurda demir yüklü tır tesise girmek için park etti.

Sürücüsünün olmadığı esnada geri geri gitmeye başlayan hurda yüklü tır park halindeki otomobili ve motosikletleri altına alarak durabildi.

Her hangi bir yaralanan olmadığı kazada duvar ile tır arasında sıkışan 1 otomobil ve 15 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.