Freni boşalan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde freni boşalan tır, duvara çarptı. Facia ucuz atlatılırken, araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi üç yol ağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan tır, duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, facia ucuz atlatıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.