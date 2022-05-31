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Freni boşalan su tankeri apartmanın bahçesine düştü

Kahramanmaraş’ta freni boşalan su tankeri otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştü.

Asayiş 31.05.2022, 13:54
Freni boşalan su tankeri apartmanın bahçesine düştü

Kahramanmaraş’ta freni boşalan su tankeri otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın bahçesine düştü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzey Çevre Yolundan yokuş aşağı inen C.B. idaresindeki su tankeri, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Hızla aşağı inmeyen devam eden su tankeri önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan tanker sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, kamyonun çarptığı otomobil ve tanker ile binada maddi hasar oluştu.

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