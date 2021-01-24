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Freni boşalan saman yüklü kamyon duvarı yıkarak evin bahçesine devrildi

Antalya’da yokuş aşağı freni boşalan saman balyası yüklü kamyon, müstakil bir evin duvarına çarpıp yıkarak bahçeye devrildi. Bahçede bulunan ev sahibi kadının şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada, kamyonun geliş ve devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 24.01.2021, 14:13
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Freni boşalan saman yüklü kamyon duvarı yıkarak evin bahçesine devrildi

Antalya’da yokuş aşağı freni boşalan saman balyası yüklü kamyon, müstakil bir evin duvarına çarpıp yıkarak bahçeye devrildi. Bahçede bulunan ev sahibi kadının şans eseri yara almadan kurtulduğu kazada, kamyonun geliş ve devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6244 Sokak’ta meydana geldi. Varsak bölgesinde besicilik yapan 3 kişi, Masa Dağı bölgesinden kamyona yükledikleri saman balyalarını besihaneye götürmek üzere yola çıktı. Masa Dağı’ndaki yokuştan inişe geçen 07 R 2466 plakalı kamyonun bir anda freni boşaldı. Sürücü düz gidip yoldaki araçlara çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Virajı alamayan kamyon müstakil bir evin duvarına çarparak bahçesine yan devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yara almazken, saman balyaları bahçeye döküldü. Bu sırada çöp dökmek için bahçede bulunan ev sahibi Goncagül Akça, kazadan kıl payı kurtuldu. Büyük bir gürültüyle devrilen kamyonu gören mahalleli sokağa döküldü. Duvarı yıkıp ağaçları deviren kamyon vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bahçesine kamyon girdi, ölümden döndü

Goncagül Akça, çöp dökmek için dışarı çıktığını ve dönüşte kazaya şahit olduğunu anlatarak, “Tam çeşmeden kovayı yıkayacağım sırada, kamyon yukarıdan geldi. Sağ sol yapar gibi oldu, freni patlamış sanırım. Duvara çarptı patlama oldu gibi. Ağaçlar da söküldü. Korktuk. Kamyon devrilince eşim çıktı geldi. Bizde bir şey yok Allah’tan. Kamyonda 3 kişi vardı. Kamyon eve de girebilirdi. İyi ki eve girmedi” dedi.

Evinin yıkılmadığına, kendine bir şey olmadığını şükreden Akça, ölümden kıl payı kurtulduklarını sözlerine ekledi.

"Frenler boşaldı"

Araçta bulunan yolculardan Anıl Ekinci ise saman yüklü kamyonla besihaneye doğru gittiklerini belirterek, “Mazı Dağı’ndan yokuştan inerken frenler boşaldı. Mecburen kamyonu buraya yatırmak zorunda kaldık. Buraya dönmesek sıkıntı olabilirdi. Aşağı taraflarda can kaybı olabilirdi. Arabaya falan çarpabilirdik. Evin duvarı ve ağaçlar olmasa sıkıntıydı” diye konuştu.
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