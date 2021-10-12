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Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, otomobil taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 12.10.2021, 10:24
Freni boşalan otomobil yüklü çekici şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde, otomobil taşıyan çekicinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gündoğmuş ilçesine bağlı Güneycik Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arızalanan otomobili Manavgat ilçesine getiren Mustafa Burak Başkan’ın kullandığı 07 AOS 454 plakalı çekici, Kındıra mevkiinde bulunan Güneycik rampasında freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada çekici sürücüsü Başkan ve çekicideki yolcu Erdem Çelik yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

1 hafta içerisinde 3 kaza

Çekicinin kaza yaptığı Güneycik rampasında, çekici kazasıyla birlikte son 1 hafta içerisinde 3 kamyon kazası meydana geldiği belirtildi. 2 Ekim Cumartesi günü koyun yüklü kamyonun takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 Ekim Çarşamba günü tomruk yüklü kamyon cenaze aracına çarpıp şarampole yuvarlanmış, kamyon şoförü yaralanmıştı.

Kazaların yaşandığı yerdeki vatandaşlar, rampanın dik olmasının kazalardaki en önemli etken olduğuna dikkat çekerek bölgeye acil kaçış rampası yapılması gerektiğini dile getirdi.

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