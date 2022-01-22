Freni boşalan otomobil park halindeki araçlara çarptı, 1 çocuk ezilmekten kurtuldu

Bahçelievler’de freni boşalan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kaza sırasında olay yerinde bulunan bir çocuk ezilmekten son anda kurtulurken, motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler’de saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, virajı tam alamayan otomobil, freni boşalınca yokuş aşağı süratle geri geri kayarak aralarında bir motosikletin de bulunduğu 5 araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, 1 çocuk da otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya kendi aracının da karıştığını söyleyen balıkçı Fırat Özden, “Kadının kullandığı araç yukarı çıkınca muhtemelen geri geri kaydırdığını düşünüyor ama vitesi takmıştır benim tahminimce. Bizim araç dahil olmak üzere geri geri gelirken 5 araca çarptı. Motor dahil 5 araç vardı. Kontağı ben açıp ben kapattım. Aracı durdurdum. Ondan sonra polisler geldi. Motorcu yaralıydı, ambulansla götürdüler. Ciddi bir şey değildi, ayağında yarası vardı. Bizim araçta tahminen 15 bine yakın masraf vardı” dedi.