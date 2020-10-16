Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular
KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE DAHA ÖNCE MEYDANA GELEN KAZADA JANDARMA UZMAN ONBAŞI ORKUN EYİCE’NİN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ YOLDA FRENİ BOŞALAN KAMYON, ÖNCE YOL KENARINDAKİ KÖMÜRLÜĞE, SONRA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KALDIRIMDAKİ VATANDAŞLARIN EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDUĞU KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde freni boşalan kamyon, önce yol kenarındaki kömürlüğe sonra park halindeki otomobile çarptı. Kaldırımdaki vatandaşların ezilmekten son anda kurtulduğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayır aşağı inen Semih K. idaresindeki 07 AKE 27 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolsüzce bayır aşağı ilerleyen kamyon, yol kenarında bulunan bir kömürlüğü yıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kamyon otomobile çarparak durabilirken, olay sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise aracın firenin boşaldığını fark ederek son anda canlarını kurtardı. Kazada kamyon sürücüsü Semih K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
“Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu”
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih K. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kamyon vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüdüklerini söyleyen bir vatandaş son anda kurtulduklarını ifade ederek, “Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu. Çocuklarımla birlikte pazardan geliyorduk. Hemen Pazar arabasını kenara attık. Buradaki eve girecek zannettik. Bir ses geldi, baktık kömürlüğe ve arabaya çarpmış. Onlara çarpmasaydı, otobana uçacaktı” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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