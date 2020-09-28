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Freni boşalan kamyonetinin altında kaldı
İSTOÇ'TA MAL YÜKLENEN KAMYONET BİR ANDA KAYMAYA BAŞLADI. DURDURMAK İÇİN ARACIN PEŞİNDEN KOŞAN ŞOFÖR, DEVRİLEN KAMYONETİN ALTINDA KALDI.
Asayiş 28.09.2020, 16:50
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İSTOÇ’ta mal yüklenen kamyonet bir anda kaymaya başladı. Durdurmak için aracın peşinden koşan şoför, devrilen kamyonetin altında kaldı.
Edinilen bilgilere göre olay Bağcılar İSTOÇ’ta yaşandı. Mal yüklenen kamyonet bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonetin şoförün aracın peşinden koşarak durdurmak istedi. Araca binmeye çalışan şoför, bu sırada devrilen kamyonetinin altında kaldı. Ola yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin şoförü kurtarma çalışması sürüyor.
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