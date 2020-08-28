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Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı
FRENİ BOŞALAN KAMYONET, PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Asayiş 28.08.2020, 11:23
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Bilecik’te park halinde freni boşana kamyonet, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Çarptığı otomobil ise istinat duvarında asılı kaldı.
Alınan bilgilere göre; olay Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Beşyüz Evler Sitesi karşısında meydana geldi. Park halinde bulunan 16 KMC 94 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu hareket etmeye başladı.Kamyonet, site önünde park halinde bulunan 16 U 4499 plakalı araca çarparak dururken, çarptığı araç sitenin istinat duvarında asılı kaldı. Kazada şans eseri çevrede herhangi bir kişi bulunmazken, olası bir can kaybının ve yaralanmanın önüne geçti.
Araçlarda maddi hasar meydana geldi.
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