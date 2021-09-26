banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
İcrayla çocuk görme uygulaması sona eriyor
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Eski bürokrat Zeki Sayın vefat etti
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Göbeklitepe gibi 12 büyük keşif daha geliyor!
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?
Almanya’da seçimlerde Türkler kime oy verecek?

Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı

Sultangazi’de park halindeki kamyonetin freni boşalınca, kayarak, bir araca çarptı. O esnada manevra alamaya çalışan otobüs sürücüsü faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 26.09.2021, 10:21
Freni boşalan kamyonet park halindeki araca çarptı

Sultangazi’de park halindeki kamyonetin freni boşalınca, kayarak, bir araca çarptı. O esnada manevra alamaya çalışan otobüs sürücüsü faciadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 9.30 sıralarında Sultangazi 75. yıl mahallesi Fevzi Çakmak caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir gıda firmasına ait nakil aracı sürücüsü sipariş almak için kamyoneti park edip müşteriye gitti. Freni boşalan araç bir süre sonra bulunduğu yokuştan kaymaya başladı. Kayan kamyonet cadde üzerinde park halinde bulunan bir başka araca çarparak durdu. O esnada yolda manevra yapmaya hazırlanan otobüs sürücüsü kamyoneti son anda fark edip durdu. Yaşanan o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan AVM çalışanı Muhammet Akgün, ’’Sabah 9.30 civarıydı dükkanı açtık kasada idim dışarıdan ses geldiğini duydum ve camdan dışarı baktım. Bir aracın bizim şahsi aracımıza çarptığını gördüm. Gidip baktığımda ise, aracın içi boştu. Sürücüsü içinde değildi. Fakat cama numarasını bırakmıştı, aradım ve geldi. Araçlara baktı ve resimlerini çektik daha sonra aracını bulunduğu yerden kaldırdı. Konuştuk fireni boşalmıştır dedi. Bizim hasarımızı karşılayacağını söyledi. Aramızda anlaştık çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kazayı maddi hasarlı olarak atlattık" dedi.

(HT-ZA-

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0