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Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

BEYLİKDÜZÜ’NDE, FRENİ BOŞALAN NAKLİYE KAMYONU PARK HALİNDEKİ 5 ARAÇ VE 1 MOTOSİKLETE ÇARPARAK ZOR DURABİLDİ. ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİREN KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, OLAYDA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Asayiş 01.10.2020, 09:50
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Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi

Beylikdüzü’nde, freni boşalan nakliye kamyonu park halindeki 5 araç ve 1 motosiklete çarparak zor durabildi. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza güvenlik kamerasına yansırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde meydana geldi. 34 KIG 89 plakalı nakliye kamyonu park halinde iken, bir anda freni boşalarak yokuş aşağı kaymaya başladı. Bu sırada park halinde bulunan 5 otomobil ve bir motosikleti önüne alan kamyon, araçları metrelerce sürükledi. Kazayı gören araç sahipleri ise şoka girdi. Olay sırasında cadde de hiçbir vatandaşın olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Arabalarda büyük hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaza ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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