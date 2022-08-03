Freni boşalan kamyon, markete böyle daldı

Başkentte park halindeki kamyon bir marketin manav bölümüne çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Eğimli bir yol üzerinde park halinde duran kamyon, iddialara göre freninin boşalması sebebiyle yol üzerinde bulunan marketin duvarına çarparak durabildi. Olay sırasında kamyon şoförünün araç içerisinde bulunmadığı ve kamyonun park halinde olduğu belirlendi. Yaşanan kaza sonrasında kamyonda ve markette maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralı ve ölü olmadığı tespit edildi.

“Büyük bir gürültü oldu”

Olayın yaşandığı marketin yanında ki diş kliniğinde çalışan Şilan Aydın yaşanan olayla ilgili, “Hava almaya dışarı çıkmıştım, o sırada büyük bir gürültü oldu. Arkamı dönüp baktığımda TIR markete doğru ilerlemişti. TIR’ın içerisinde kimseyi görmedim. O sırada polisler geldi ve ilgilendiler. TIR şoförü ve ailesi gidip market sahipleri ile konuştu. Olayda herhangi bir yaralı yok. Olay sonrasında herhangi bir tartışma veya bir sorun yaşanmadı” ifadelerini kullandı.