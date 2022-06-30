Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında rampa aşağı seyir halinde olan kamyonun şoförü kontrolü kaybedince 1 pikap 2 otomobil 1 motosiklete çarptıktan sonra durabildi kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kadirli-Andırın yolu üzeri Asri mezarlık kavşağındaki rampada iniş aşağı seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Araç kontrolü kaybeden kamyon şoförü önce bir pikaba ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu’nun kullandığı 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı. Hala durmayan kamyon yolda kontrolsüz şekilde ilerlerken yaklaşık 2 km uzaklıkta ki kırmızı ışıkta bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu feci şekilde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 2 kişide yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(SLÇ-