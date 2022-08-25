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Freni boşalan kamyon cami avlusuna daldı: 1 yaralı
Sinop’un Türkeli ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyon, cami avlusuna daldı. Kazada sürücü yaralandı.
Asayiş 25.08.2022, 10:17
Sinop’un Türkeli ilçesinde, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyon, cami avlusuna daldı. Kazada sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Sazkışla köyünde meydana geldi. Yaşar Ş. idaresindeki kamyon, Sazkışla köyünde yokuş aşağıya inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, Sazkışla Köyü Camii avlusundaki abdesthanenin duvarına çarptı.
Kazada kamyon sürücüsü Yaşar Ş. yaralanarak, kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşar Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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