Freni boşalan kamyon binaya çarptı

Kahramanmaraş’ta freni boşalan park halindeki kamyon binaya girdi.

Kaza, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 46 LV 143 plakalı kamyon park halindeyken İddiaya göre frenini boşalması ile önce sitenin istinat duvarına çarptı, ardından duvarı geçen kamyon binaya çarparak durabildi. Kazada olası bir facia yaşanmazken kimse yaralanmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, binaya çarpan kamyon çekici marifetiyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.