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Freni boşalan kamyon bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonun bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 28.03.2022, 18:30
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde freni boşalan kamyonun bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolunun Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametine seyir eden O.U. (24) idaresindeki 06 HA 4604 plakalı Iveco marka kamyonun freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonun sürücüsü O.U., yol kenarında bekleyen İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekiplerini korna çalarak uyardı. Durumu fark eden trafik ekipleri, araçla kamyonun önüne geçerek yolu açtı. Virajı alamayan kamyon bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.