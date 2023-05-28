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Freni boşalan kamyon aracın üzerine devrildi
DÜZCE’DE FRENİ BOŞALAN KAMYON RAMPA AŞAĞI İNDİ. YOL ÜZERİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPAN KAMYON JİP’İN ÜZERİNE DEVRİLEREK DURDU.
Asayiş 28.05.2023, 12:44
Düzce’de freni boşalan kamyon rampa aşağı indi. Yol üzerindeki araçlara çarpan kamyon cipin üzerine devrilerek durdu.
Olay, Bahçeşehir bölgesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rampanın başına park edilen kamyonun freni boşaldı. Bir anda hareket etmeye başlayan kamyon önündeki araçlara çarparak rampa aşağıya inmeye başladı.
Hızlanan kamyon önüne aldığı bir başka araç ile birlikte yol kenarında park halinde bulunan başka bir cipin üzerine devrilerek durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.