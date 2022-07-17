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Freni boşalan kamyon 9 araca zarar verdi

Kırıkkale’de park halindeki freni boşalan kamyonun çarptığı 9 araç zarar gördü. Olay yerine gelen araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Asayiş 17.07.2022, 00:57
Freni boşalan kamyon 9 araca zarar verdi

Kırıkkale’de park halindeki freni boşalan kamyonun çarptığı 9 araç zarar gördü. Olay yerine gelen araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Olay, Kırıkkale’de Atatürk Bulvarı üzerindeki 379. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 71 AAT 011 plakalı mobilya yüklü kamyon, sürücüsünün akü takviyesi yaptığı sırada hareket etti. Freni boşalan kamyon rampa aşağı hızlandığı sırada park halindeki araçlara çarparak durabildi. Araç sürücüleri, gördüğü manzara karşında şoke oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak, sokağı trafiğe kapattı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu 9 araç ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Olayda can kaybı ve yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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