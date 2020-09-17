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Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı

HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE FRENİ BOŞALAN ÇÖP KAMYONU PARK HALİNDEKİ 8 OTOMOBİLE ÇARPARAK ZARAR VERDİ.

Asayiş 17.09.2020, 09:43
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Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde freni boşalan çöp kamyonu park halindeki 8 otomobile çarparak zarar verdi.

İnönü Bulvarı’nda meydana gelen kazada, çöpleri almak için sokağa giren kamyonun bir anda freni boşaldı. Yokuş aşağı hızla inen kamyon, park halindeki 8 araca çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada şoför araç içerisinde sıkıştı. Panikle evlerinden çıkan vatandaşlar, yaralı şoförün yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi de sevk edildi. Hafif yaralanan şoför, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle kapalı olan yolu polis ekipleri kontrollü bir şekilde açtı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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