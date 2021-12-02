Freni boşalan kamyon 5 araca çarptı: 1 yaralı

Bolu’da park halindeyken freni boşalan demir yüklü kamyon, park halindeki 2 otomobil ve 3 kamyonete çarptı. Olay anında kamyondan kaçarken düşen bir kadın yaralandı. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Yukarısoku Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüklediği demirleri iş yerine getiren E.Y., 14 EL 548 plakalı kamyonunu iş yerinin önüne çekti. El freni boşalan kamyon sanayi sitesindeki iş yerlerinin önünde park halinde olan 2 otomobil ve 3 kamyonete çarptı. Aracını tamir için sanayiye getiren Seyhan Karaağaç da aracının başında beklediği sırada üzerine gelen kamyondan kaçmak isterken düşerek yaralandı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazada kamyonun çarptığı 2 araç ile 3 kamyonet hasar gördü.

Kaza anı iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamyon sürücüsünün aracının peşinden koştuğu anlar ve kamyonun araçlara çarpma anları görüntülere yansıdı.