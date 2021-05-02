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Freni boşalan kamyon 3 aracı biçti

Kahramanmaraş’ta rampada freni boşalan kamyon, park halindeki 3 aracı biçti.

Asayiş 02.05.2021, 16:47
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Freni boşalan kamyon 3 aracı biçti

Kahramanmaraş’ta rampada freni boşalan kamyon, park halindeki 3 aracı biçti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. G.İ.A.’nın (60) kullandığı 27 Z 0883 plakalı kamyon, Yedikuyular yolunda yokuş aşağı indiği sırada freni patladı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bir evin önünde park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayan kamyon, yaklaşık 490 metre aşağıdaki yolun sol kısmındaki rampaya girdi. Kamyon rampaya girişte elektrik direğine çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada kullanılamaz hale gelen 3 araç ise çekici marifetiyle kaldırıldı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle tam kapanma sürecinde olan vatandaşlar ise kaza yerini evlerinin balkonlarından izledi.
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