Son Dakika
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Asayiş 26.05.2022, 13:29
Ankara’nın Çankaya ilçesinde freni boşalan bir belediye otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya İlçesi Cemal Gürsel Caddesi’nde meydana gelen kazada, hareket halindeki belediye otobüsünün freni boşaldı. Kontrolden çıkan otobüs park halindeki araçlara çarptı. 7 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.