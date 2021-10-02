banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı

Diyarbakır’da bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada sürücü yaralandı.

Asayiş 02.10.2021, 18:17
Fren yerine gaza bastı yan yattı: 1 yaralı

Diyarbakır’da bir sürücü fren yerine gaza basınca kontrolden çıkan otomobil yan yattı, kazada sürücü yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1146. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BG 4301 plakalı bir otomobil sürücüsü fren yerine gaza bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili duvara çarpması sonucu yan yattı. Olayda sürücü yaralanırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale yapılırken kazayı görenler aracın nasıl yan yattığını çözmeye çalıştı.

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken yan yatan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P