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Fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücü fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarparak durabildi.

Asayiş 20.07.2022, 14:03
Fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sürücü fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarparak durabildi.

Kaza, Uzun Mehmet Mahallesi Süvari İsmail Hakkı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahar Olgun idaresindeki 67 ABP 822 plakalı otomobil, yokuş aşağıya inerken sürücünün fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kızı T.B.O. (8) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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