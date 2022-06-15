Fren yerine gaza basınca markete girdi

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada sürücü fren yerine gaza basınca alışveriş merkezine girdi.

Olay, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 AHP 304 plakalı aracı ile market önüne gelen kadın sürücü aracını park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Marketin giriş kısmından aracı ile dalan sürücü ve market çalışanlarında şans eseri yaralanma olmazken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor