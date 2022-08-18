Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir sürücü fren yerine gaza basınca otomobiliyle çocuk parkına girdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Bir kadın sürücü 67 DB 685 plakalı aracını park etmek istediği sırada fren yerine gaza basınca çocuk parkına girdi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.