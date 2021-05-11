banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı ’Commandant Birot’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Asayiş 11.05.2021, 09:22
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı ’Commandant Birot’ isimli savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Saat 07: 00 sıralarında Ege Denizi’nden boğaza giren Fransız Deniz Kuvvetlerine ait F796 borda numaralı ’Commandant Birot’ isimli savaş gemisi, saat 08: 20’da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden ilerleyen savaş gemisi boğazın manevra noktası en güç noktası olan Nara Burnu’nu da dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

36 millik boğaz geçişini tamamlamak üzere olan gemiye, Sahil Güvenlik Botu refakat ediyor.
Yorumlar (0)
17°
açık