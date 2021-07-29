Fransız Konsolosluğuna bağlı Fransız Kreşi’nin çatısında çıkan yangın korkuttu

Beyoğlu’nda kapitülasyonlar döneminden kalan eskiden de Fransız Mahkemelerinin görüldüğü ve şu anda Fransız Kreşi olarak kullanılan tarihi binanın çatısındaki tadilat esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tomtom Mahallesi Boğazkesen Caddesi Tomtom Kaptan Sokak üzerinde bulunan tarihi binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre kapitülasyonlar döneminden kalan Fransız Mahkemelerinin görüldüğü ve Fransız Konsolosluğuna bağlı Fransız İlkokulu’na ait Pierre Lottie isimli 3 katlı kreşin çatısında yangın çıktı. Çatısında tadilatın devam ettiği binadan alev ve dumanların çıktığını görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çatıya kısa süre içinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının çatıda devam eden tadilat nedeniyle çıktığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.