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Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boy

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 29.06.2022, 22:08
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boy

Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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