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Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boy
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan’dan Maria Prevolaraki’ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları’nda kadınlar 50 kiloda milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, finalde Fransa’dan Julie Sabatie’yi 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boy
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Asayiş 29.06.2022, 22:08
Fransa’nın başkenti Paris’te Kasım 2015’te düzenlenen ve 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili davanın hayatta kalan tek üyesi ve baş şüphelisi olan 32 yaşındaki Salah Abdeslam, mahkeme tarafından şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.