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Ataşehir’de, çocuğun çöpe attığı cüzdan ve telefonu temizlik personelleri didik didik arayarak buldu
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan bir tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan bir tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.
Asayiş 11.01.2023, 10:16
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan bir tren istasyonunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırgan etkisiz hale getirildi.