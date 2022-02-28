Fransa’dan, vatandaşlarına Rusya ve Belarus’tan ayrılma çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşlarını Rusya’dan ve Belarus’tan ayrılmaları konusunda uyardı ve Belarus’a seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırıları devam ederken, Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan Rusya’ya seyahat eden Fransa vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları konusunda uyararak, Belarus’a seyahat etmemelerini tavsiye etti. Fransa’nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransız seyahat yönergelerinde son güncellemeye göre, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus ve Belarus havayollarını Avrupa hava sahasından yasaklama kararının ardından Rusya’ya giden Fransız ziyaretçilerin ülkeyi "gecikmeden" terk etmelerini "şiddetle tavsiye etti". Bakanlığın internet sitesinde yapılan benzer açıklamada ise, Fransız vatandaşlarına Belarus’a herhangi bir seyahat düzenlememeleri konusunda tavsiyede bulunuldu. Dışişleri bakanlığı, AB’nin hava sahasını Rus uçaklarına ve havayollarına kapatması nedeniyle "Air France dahil olmak üzere çoğu Avrupalı havayolu şirketinin" Pazar akşamından itibaren Rusya’ya ve Rusya üzerindeki rotalarını askıya aldığını duyurdu.

Artan kısıtlamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’dan geçen Fransızların, turistler, ziyaretçiler, öğrenciler, iş gezilerindeki profesyoneller dahil olmak üzere mevcut havayolları aracılığıyla ülkeyi gecikmeden terk etmek için düzenlemeler yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Bakanlık, Rusya’ya yapılacak herhangi bir seyahatin ertelenmesi de tavsiye etti. Bakanlık, Ukrayna ile Belarus arasındaki askeri gerilimler ve Belarus hava sahasının kapatılması bağlamında, Belarus’taki Fransız halkının Litvanya, Polonya veya Letonya sınır kapısı yoluyla ülkeyi derhal terk etmeye teşvik edildiğine dikkat çekti.