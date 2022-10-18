Fransa’dan 1 gün önce gelen gurbetçi çiftin acı sonu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen gurbetçi karı koca hayatını kaybetti. Gurbetçi çiftin, 1 gün önce Fransa’dan memleketleri Elbistan’a geldiği öğrenildi.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi Tunç Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Fransa’da yaşayan ve ilçeye bağlı Kangal Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Mahmut (53) ile eşi Rabia Karabay (47), bir gün önce Elbistan’daki evlerine döndü. En son akşam saatlerinde görüştükleri Karabay çiftine ulaşamayan yakınları, evi kontrol etmek istedi. Eve gelen yakınları, içeri girdiklerinde ise Mahmut ve Rabia Karabay’ı mutfakta hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gurbetçi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin ölüm sebebinin karbonmoksit gazına bağlı olabileceği ihtimali üzerine doğal gaz arıza ekiplerine bilgi verildi. Ekipler, gaz dedektörü ile yaptıkları incelemede içeride yüksek miktarda karbonmonoksit gazı tespit etti. Karbonmonoksit gazının ise mutfaktaki kombinin bacasından sızdığı belirlendi.

Savcılık ve polis ekipleri, evdeki karbonomoksit seviyesinin düşürülmesinin akabinde inceleme yapabildi. Karabay çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Karbonmonoksit gazına maruz kalarak hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Mahmut ve Rabia Karabay çiftinin kesin ölüm sebebi otopsinin ardından netlik kazanacak.