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Fransa’da yangın: 10 ölü

Fransa’nın Lyon kentinde 7 katlı binada çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 16.12.2022, 10:31
Fransa’da yangın: 10 ölü

Fransa’nın Lyon kentinde 7 katlı binada çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’nın Lyon kentinin Vaulx-en-Velin bölgesinde 7 katlı bir binada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangında 5’i çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Ölen çocukların yaşlarının 3 ila 15 arasında değiştiği aktarıldı. Yangının nedeninin henüz tespit edilemediği açıklanırken, olay yerine sevk edilen en az 170 itfaiye erinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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