Fransa’da Ulusal Bayram’da hükümet karşıtı protesto
FRANSA'NIN BAŞKENTİ PARİS'TE ULUSAL BAYRAM SIRASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI HÜKÜMET KARŞITI PROTESTO GERÇEKLEŞTİRDİ. POLİS, SARI YELEKLİLERİN DE DESTEKLEDİĞİ PROTESTOYA GÖZ YAŞARTICI GAZLA MÜDAHALE ETTİ.
Fransa’nın başkenti Paris’te Ulusal Bayram sırasında sağlık çalışanları hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Polis, sarı yeleklilerin de desteklediği protestoya göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te 14 Temmuz Ulusal Bayram kutlamaları sırasında sağlık çalışanları protesto gerçekleştirdi. Sendika ve sivil toplum örgütleri, sağlık çalışanlarına yeterli maddi ve manevi desteği vermediği gerekçesiyle hükümeti protesto etti. Bastille Meydanı’nda toplanan sağlık çalışanlarına sarı yelekliler de destek verdi. Binlerce gösterici sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasını, çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi talebinde bulundu.
Sarı yeleklilerin destek verdiği protestonun sonunda polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Paris polisi, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|35
|93
|2. Man City
|35
|72
|3. Chelsea
|35
|60
|4. Leicester City
|35
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|35
|55
|7. Sheffield United
|35
|54
|8. Tottenham
|35
|52
|9. Arsenal
|35
|50
|10. Burnley
|35
|50
|11. Everton
|35
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|42
|15. Brighton
|35
|36
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|35
|31
|19. Aston Villa
|35
|30
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|80
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Atletico Madrid
|36
|66
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Villarreal
|36
|57
|6. Getafe
|36
|54
|7. Real Sociedad
|36
|54
|8. Athletic Bilbao
|36
|51
|9. Valencia
|36
|50
|10. Granada
|35
|50
|11. Osasuna
|36
|48
|12. Levante
|36
|43
|13. Real Betis
|36
|41
|14. Real Valladolid
|36
|39
|15. Eibar
|36
|39
|16. Celta de Vigo
|36
|36
|17. Deportivo Alaves
|36
|36
|18. Leganés
|36
|32
|19. Mallorca
|36
|32
|20. Espanyol
|36
|24
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:37
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:43
|Yatsı
|22:29