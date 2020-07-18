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Fransa’da tarihi katedralde yangın
FRANSA’DAKİ NANTES KATEDRALİ'NDE BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ.
Asayiş 18.07.2020, 11:19
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Fransa’daki Nantes Katedrali’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.
Fransa’nın Nantes kentindeki tarihi katedralde yangın çıktığı öğrenildi. Fransız itfaiyesinden yapılan açıklamada, en az 60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken katedralin içinden alevler yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri çevredekilere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
Fransa’da Nisan 2019’da başkent Paris’in simge yapılarından Notre Dame Katedrali’nin restorasyon yapılan bölümünde yangın çıkmıştı. Yangın sonucu katedralin kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü.
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