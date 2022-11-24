Fransa’da savcılar 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları hakkında soruşturma başlattı

Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi, 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyaların yasadışı şekilde finanse edildiği iddiaları sonrası soruşturma başlattı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un galip geldiği 2017 ve 2022’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yürütülen kampanyaların yasadışı finanse edildiğine dair iddiaların ardından Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi, söz konusu seçim kampanyaları ile ilgili soruşturma başlattı. Ulusal Mali Savcılık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Macron veya partisine atıfta bulunmadan, 2017 ve 2022 seçim kampanyaları sırasında faaliyet gösteren danışmanlık şirketleriyle ilgili olarak "tutarsız kampanya hesapları" ve "muhasebe kalemlerinde usulsüzlük" yapıldığı iddiasıyla 20 Ekim’de soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, 21 Ekim’de ise bu kampanyalarla ilgili “iltimas” iddiasıyla bir soruşturma daha açıldığı belirtildi.

Le Parisien gazetesi günün erken saatlerinde, savcıların Macron’un 2017’deki seçim kampanyası ve ABD’li danışmanlık şirketi McKinsey & Company ile olan bağlantılarını araştıracağını aktardı. Haberini isimsiz kaynaklara dayandıran Le Parisien, soruşturmanın Macron’un seçilmesinden sonra McKinsey ile devlet arasındaki bazı büyük sözleşmelere odaklandığını belirtti.

Geçtiğimiz mart ayında McKinsey hakkında vergi kaçırmadan soruşturma açılmıştı

Fransız Senatosu tarafından geçtiğimiz mart ayında hazırlanan raporda, McKinsey’nin en az 2011’den bu yana kurumlar vergisi ödemediği belirtilmiş, söz konusu raporun ardından McKinsey hakkında “vergi kaçakçılığı” ile ilgili soruşturma başlatılmıştı.