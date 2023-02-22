Fransa’da öğrencisinin bıçakladığı öğretmen öldü

Fransa’nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede 16 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanan öğretmen hayatını kaybetti.

Fransa’nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede görev yapan İspanyolca öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklandı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci gözaltına alınırken, yetkililer öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransız basını, saldırganın öğretmenin ders verdiği sırada sınıfa girdiğini ve saldırdığını belirterek, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olabileceğine yer verdi.