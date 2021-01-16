banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Aşılamada sigara içenlere öncelik verilmesi ortalığı karıştırdı
Aşılamada sigara içenlere öncelik verilmesi ortalığı karıştırdı
Frankfurt Havalimanı'nda alarm
Frankfurt Havalimanı'nda alarm
Facebook ve Instagram’dan Trump ile ilgili yeni karar
Facebook ve Instagram’dan Trump ile ilgili yeni karar
Mesut Özil’den Fenerbahçe paylaşımı
Mesut Özil’den Fenerbahçe paylaşımı

Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyor

Fransa’da binlerce kişi, yoğun kar yağışına rağmen 80 farklı kent ve kasabada sokaklara dökülerek, tartışmalı “küresel güvenlik” yasasını protesto etti.

Asayiş 16.01.2021, 21:47
5
Fransa’da “küresel güvenlik” yasası protestoları devam ediyor

Fransa’da binlerce kişi, yoğun kar yağışına rağmen 80 farklı kent ve kasabada sokaklara dökülerek, tartışmalı “küresel güvenlik” yasasını protesto etti.

Fransa’da geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ulusal Meclis’te kabul edilen, Mart ayında ise Senato’da görüşülecek “küresel güvenlik” yasasına yönelik itirazlar devam ediyor. Başkent Paris de dahil aralarında Rennes, Nantes, Caen, Rouen, Lyon, Clermont-Ferrand ve Dijon’un da bulunduğu 80 farklı kent ve kasabada küresel güvenlik yasası karşıtları, dondurucu soğuklara aldırmadan sokaklara döküldü. Paris’te yoğun kar yağışına rağmen düzenlenen protesto, Daumesnil Meydanı’nda başlayarak, tarihi Bastille Meydanı’nda son buldu. Sarı Yeleklilerin destek verdiği gösteriye, ülkede aylardır devam eden “Orantısız polis müdahalesi” tartışmaları karşısında ortak bir cephe oluşturmak üzere "Özgür partiler hareketi” eylemcileri de katıldı. Protestocular arasında; sivil toplum örgütleri ile ülkedeki birçok sendika ve dernek üyesinin yer alması dikkat çekti. Göstericiler, “küresel güvenlik yasasına hayır” ve “sosyal güvenliğe evet” sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. Polis, şiddet olaylarını önlemek için çık sıkı tedbirler alarak; gösteri güzergahının ön, arka ve iki yanını çember içine aldı.

Protestoda polis şiddetine ve hükümete yönelik tepkileri göstermek için ilginç yöntemlere başvuruldu. Bir grup genç, polisin protestocuları gözaltına alırken uyguladığı şiddete dikkat çekmek için kısa bir dans gösterisi sahneledi.

Gösteride polis rolündeki üniforma giyen göstericiler, protestocu rolündeki kişileri yere yatırdı. Dans gösterisi sırasında arkada duran bir grubun elindeki tablolar dikkat çekti.

Küresel güvenlik yasası karşıtları, Mart ayı içerisinde Senato’da görüşülmesi kararlaştırılan küresel güvenlik yasasından en az 3 maddenin daha kaldırılmasını istiyor.

Öte yandan protestocular, 30 Ocak Cumartesi günü başkentte büyük bir gösteri daha düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında hükümet, şiddetli protestolar üzerine geri adım atarak, yasa tasarısındaki 24. maddenin kaldırıldığını açıklamıştı. Söz konusu maddeye göre, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüz görüntüsü veya diğer kimlik unsurlarının" yayılması suç teşkil ederken, bu suçu işleyenler için 1 yıl hapis cezası ve 45 bin Euro para cezası öngörülüyor. Polis sendikaları tarafından desteklenen yasa tasarısı, ülke genelinde protestolara neden olurken, gazeteci ve vatandaşlardan da büyük tepki görmüştü.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 17 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12