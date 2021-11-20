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Fransa’da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yüzlerce kadın sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’te 25 Kasım’daki “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yüzlerce kadın sokağa indi.

Asayiş 20.11.2021, 18:35
Fransa’da “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yüzlerce kadın sokağa indi

Fransa’nın başkenti Paris’te 25 Kasım’daki “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında yüzlerce kadın sokağa indi.

Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce kadın sokağa inerek, 25 Kasım’daki “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında kadına ve çocuklara yönelik şiddeti ve cinsel tacizi protesto etti. Altmışın üzerinde kadın ve çocuk koruma derneği, sendika ve siyasi parti teşkilatlarının destek verdiği protestoda, yüzlerce kişi Republique Meydanı’nda bir araya geldi. Söz konusu protesto ile 20-27 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın dört bir yanında düzenlenecek olan protestoların ilki yapılmış oldu.

Şiddetle mücadele için ayrılan mali kaynakların artırılmasını isteyen göstericiler, söz konusu protestolar ile şiddetten uzakta yaşamalarının temel hakları olduğunu tüm dünyaya duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Kadın haklarının her gün çiğnendiğini ifade eden göstericiler, protestolar ile binlerce şiddet mağduru kadın ve çocuğun sesi olmaya çalıştıklarını belirtti.

1 milyar euroluk bütçe isteği

Göstericiler, iş yerlerindeki cinsel şiddet konusunda bağlayıcı yasalara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, hükümetin tüm nüfusu etkileyen kamu politikalarını finanse etmek için 1 milyar eurodan fazla bütçe ayırmasını talep etti. Toplumun şiddete karşı harekete geçmeye hazır olduğunu aktaran göstericiler, bu konuda siyasi irade ve araçlardan yoksun olduklarını açıkladı.

Fransa’da kadınların yüzde 30’u işyerinde cinsel tacize maruz kalıyor

Fransa’da her gün kadınların psikolojik, sözlü, ekonomik, idari, fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını ifade eden göstericiler, kadınların yüzde 30’unun işyerinde cinsel tacize maruz kaldıklarını açıkladı. Fransa’da her 2 günde bir, arkadaşı veya eski eşi tarafından bir kadının şiddet sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden göstericiler, “İster evde, ister işte, ister sokakta olsun, şiddet kaçınılmaz değildir. Hiçbir zaman. Bu gösteri ile şiddete yer olmayan bir dünya talebimizi dile getireceğiz” dedi.

Göstericiler, “Artık şiddet mağduru olan kadın ve çocuklar korunabilir. Risk altındaki kadınlar ve çocuklar güven altına alınmalı, suçlular mahkum edilmeli, cezasızlık sona ermeli. Eşitlik eğitimi öncelik haline gelmelidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan her yıl resmi kayıtlara göre yaklaşık 220 bin kadının şiddet mağduru olduğu, 94 bin kadının tecavüze uğradığı ve 101’inin eşleri veya eski eşleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

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