Fransa’da hortum: 1 yaralı

Fransa’nın kuzeyinde etkili olan hortumda yaklaşık 50 evde hasar meydana geldiği, 1 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Fransa’nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesine bağlı Bihucourt’ta dün meydana gelen hortum büyük paniğe neden oldu. Hortum sırasında evlerin çatıları uçtu, yaklaşık 50 evde hasar meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hortum nedeniyle bir kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Bölgede bir çiftlik evinin yıkıldığı ve bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandığı öğrenildi.

Yerel yetkililer hortumdan etkilenen bölgelerde temizlik ve yardım çalışmalarına başladı.