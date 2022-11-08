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Fransa’da evinde aslan besleyen şahsa 8 ay hapis, 14 bin 500 euro para cezası
Fransa’da evinde aslan yavrusu besleyen şahsa 8 ay hapis ve hayvan hakları derneğine bağışlamak üzere 14 bin 500 euro para cezası verildi.
Asayiş 08.11.2022, 17:22
Fransa’da evinde aslan yavrusu besleyen şahsa 8 ay hapis ve hayvan hakları derneğine bağışlamak üzere 14 bin 500 euro para cezası verildi.
Fransa’da Seine-Sant-Denis’teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017’de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir aslan yavrusunu evinde izinsiz besleyen adamı, yargılandığı davada suçlu buldu. Mahkeme şahsa 8 ay hapis cezası verirken, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 euro para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı adamın günlüğü 15 eurodan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı.
Şahıs, cezalara uymadığı takdirde hapse gireceği bildirildi.