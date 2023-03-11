Fransa’da emeklilik reformuna karşı grevler sürüyor

Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı sendikalar, ülke genelinde "hayatı durdurma" çağrısı yaptı. Ülkede toplu taşıma ve rafinerilerde aksamalar yaşandı.

Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı sendikalar, ülke genelinde “hayatı durdurma” çağrısı yaptı. Greve, şoförler, temizlik işçileri, rafineri çalışanları, demiryolu çalışanları ve öğretmenler gibi çok sayıda meslek kolu destek verdi. Ülkede, toplu taşımalarda ve rafinerilerde aksamalar yaşandı, okullara ara verildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) lideri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, hükümetin emeklilik reformu karşıtı düzenlenen bu grevin 2011’den bu yana en güçlü toplumsal hareket olduğunu vurgularken, emeklilik yaşının 62’ye düşürülme kararı alınıncaya kadar grev ve gösterilere aralıksız devam edeceklerini açıkladı.

Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027’de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa’da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa’daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya’da 65 ve İngiltere’de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67’ye yükseltmeyi planlıyor.