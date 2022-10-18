Fransa’da çok sayıda meslek grubu greve gitti

Fransa’da çok sayıda meslek grubu hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa indi. Başta başkent Paris’te olmak üzere birçok kentte 100 binden fazla kişi gösterilere katılırken, çıkan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da hayat pahalılığına yönelik protestolar devam ediyor. Genel Emek Konfederasyonu (CGT), İşçi Gücü (FO), Dayanışma (Solidaires), Üniter Sendikalar Federasyonu (FSU), Bağımsız ve Demokratik Liseler Federasyonu (FIDL) ve Fransa Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) gibi önde gelen sendikalar ve birliklerin çağrısı üzerine çok sayıda meslek grubu enflasyon, hayat pahalılığı, emekli ve işsizlik reformlarını protesto etmek için genel greve gitti. Başta başkent Paris’te olmak üzere birçok kentte aralarında öğrencilerin, öğretmenlerin, demiryolu ve sağlık çalışanlarının bulunduğu 100 binden fazla kişi gösterilere katıldı.

Sendikaların çağrısıyla Paris’teki İtalya Meydanı’nda bir araya gelen on binlerce kişi İnvalide Meydanı’na doğru yürüdü. Enerji ve gıda ürünlerindeki fiyat artışı ve enflasyonun yükselişi ile maaşlara zam yapılmamasına karşı düzenlenen gösteride, Macron hükümetinin sosyal, ekolojik ve ekonomik politikaları protesto edildi. Göstericiler, ayrıca hükümetin grev yapılan rafineri ve petrol dağıtım depolarındaki duruma el koymasını kınadı.

İçişleri Bakanlığı, Paris’teki gösterilere 13 bin, CGT’ne ise 70 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı

Göstericilerin arasına karışan yaklaşık 200 kişilik yüzleri maskeli siyah giyimli kişiler, mağazaların camlarını kırarak, çöp kutularını ateşe verdi. Polisin müdahale ettiği gruptan 11 kişi gözaltına alındı.

Genel grev nedeniyle çok sayıda bölgesel ve uluslararası tren ve otobüs seferlerinde aksamalar yaşandı.