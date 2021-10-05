Fransa’da cezaevinde rehine krizi: Mahkum, gardiyanı rehin aldı

Fransa’nın batısında bulunan Orne bölgesindeki Conde-sur-Sarthe Cezaevi’nde bir mahkum, gardiyanlardan birini rehin aldı.

Fransa Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Orne bölgesinde yer alan Conde-sur-Sarthe Cezaevi’nde yerel saatle 10.15’te bir mahkumun 2 gardiyana saldırdığı bildirildi. Açıklamada, mahkumun 2 gardiyanı bir hücrede rehin aldığı ve gardiyanlardan birini gözünden yaraladığı belirtildi. Mahkumun daha sonra gardiyanlardan birini serbest bıraktığı ifade edildi. Bakanlık, hapishane personelinin mahkum ile müzakere başlattığını ve Rennes şehrinin bölgesel müdahale ve güvenlik ekiplerinin de müzakereleri yürütmek üzere yola çıktıklarını açıkladı. Ekiplerin müdahaleye hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlerde, söz konusu mahkumun cinsel nitelikli eylemleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

2019’da da rehine krizi yaşanmıştı

2013 yılında açılan ve o dönemde yetkililer tarafından Fransa’nın "en güvenli cezaevi" olarak sunulan Conde-sur-Sarthe, 11 Haziran 2019’da bir rehine krizine daha sahne olmuştu. Mahkum Francis Dorffer, el yapımı bir silahla 2 gardiyanı 5 saat boyunca rehin almıştı.