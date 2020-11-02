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Fransa’da camiye çirkin saldırı

FRANSA’NIN COMPİEGNE KENTİNDE BİR TÜRK CAMİSİNE İKİ YABANİ DOMUZ BAŞI BIRAKILARAK ÇİRKİN BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÜLKEDE SON GÜNLERDE SALDIRI YAPILAN ÜÇÜNCÜ CAMİ OLDU.

Asayiş 02.11.2020, 21:16
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Fransa’da camiye çirkin saldırı

Fransa’nın Compiegne kentinde bir Türk camisine iki yabani domuz başı bırakılarak çirkin bir saldırı gerçekleştirildi. Ülkede son günlerde saldırı yapılan üçüncü cami oldu.

Fransa’da Müslümanları hedef alan saldırılar arttı. Son günlerde bir caminin kundaklamaya çalışılması, bir caminin duvarına aşağılayıcı yazılar yazılmasının ardından bu kez de camiye domuz başı bırakıldı. İki adet yabani domuz başının Compiegne kentindeki Türk camisinin tadilattaki inşaat bölümüne bırakıldığı öğrenildi. Türkiye Diyanet İşlerine bağlı camiye Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce iki yabani domuz başı bırakıldı. Olay üzerine DİTİB Fransa’nın sosyal medya hesabından, “Son zamanlarda Vernon, Dunkerque ve Compiegne şehirlerimizdeki camilerimize yapılan İslamofobik eylemleri kınıyoruz. Eylemler yetkili mercilere bildirilmiş olup, faillerin bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz” paylaşımı yapıldı.

Öte yandan, ülkede devam eden sokağa çıkma yasağının saldırıları engellemediği gözlemlendi.

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