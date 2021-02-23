Fransa’da cami inşaatına çirkin saldırı

Fransa’da Eyyüb Sultan Ulu Cami’nin inşaatına ırkçı saldırı düzenlendi.

Fransa’nın Strasbourg şehrindeki Fransa İslam Toplumu Milli Görüş tarafından inşa edilen Eyyüp Sultan Ulu Cami’nin yapım alanına ırkçı saldırı gerçekleştirerek, "İslam’a Hayır, ülkenize dönün" yazıları yazıldı. Saldırıyı şok edici ve şiddetli barbar bir eylem olarak nitelendiren Fransa İslam Toplumu Milli Görüş, daha önce de tehdit edildiklerini ve yetkililere bildirdiklerini fakat hiçbir sonuç alınamadığını açıkladı.

İslamofobi kampanyasının sonucu

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş tarafından yapılan yazılı açıklamada "Strasbourg’daki Eyyüb Sultan Ulu Cami’nin bulunduğu alanın bariyerlerinde İslamofobik ve ırkçı yazıları görmemiz dehşet vericiydi. Müslümanlara yönelik bu şiddet dalgası, bazı siyasetçiler ve medya tarafından yürütülen geniş İslamofobi kampanyasının sonucudur" denildi.

Cami yetkililerin soruşturma yürütülmesi ve saldırganların bulunması için karakola şikayette bulunacağı bildirildi.